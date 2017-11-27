Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde yapımı tamamlanan, 7,7 milyar lira yatırım bedelli 375 eser 29 Kasım Çarşamba günü Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından toplu olarak hizmete açılacak. Erdoğan, Ankara’dan Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Antalya’da yapımı tamamlanan 9 eserin açılışını yapacak.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, ülkenin daha refah ve müreffeh günlere kavuşması için dev barajlar, bereketli sulama tesisleri ve geniş orman alanları tesis ettiklerini belirtti. Bakan Eroğlu, “Biz de bu gaye ile asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Özellikle ülkemizin her bir köşesinde vatandaşlarımızın büyük bir hasretle beklediği projeleri hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede eserlerimizle destan yazdığımız son 15 yılda, 156 milyar lira yatırım yaptık ve Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık” dedi.

15 YILDA 508 BARAJ

15 yıllık sürede 508 adedi baraj olmak üzere 7 bin 200 adet yeni tesisi ülkeye kazandırdıklarını kaydeden Bakan Eroğlu, “Yine bu dönemde orman varlığımızı 1,5 milyon hektar artırarak 3 milyar 820 milyon adet fidanı toprakla buluşturduk, yıl sonuna kadar bu rakamı 4 milyar adete çıkaracağız. Tabii hayatın devamına önem vererek korunan alanlarımızı arttırdık. Meteorolojide teknolojik bir dönüşüm gerçekleştirerek hava tahmin oranlarımızı yüzde 90’ın üzerine çıkardık" dedi.

Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakanlık olarak her yıl tesisleri toplu olarak hizmete aldık. Bir gelenek haline getirdiğimiz toplu açılış merasimlerine bu yıl da devam ediyoruz. Aralarında barajlar, içme suyu, sulama, atıksu arıtma ve taşkın koruma tesisleri ile ağaçlandırma, ormancılık, milli park ve meteoroloji projelerinin yer aldığı 7,7 milyar TL’ye mal olan 375 dev tesisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle hizmete alacağız.”

Ülke genelinde hizmete alınacak bu tesislerden Antalya’nın da payına düşeni aldığını vurgulayan Veysel Eroğlu, “Antalya’da Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün tamamladığı 9 adet tesisi de bu açılış merasimi ile hizmete alacağız” dedi.

"ESER VE ÇALIŞMALARIN TOPLAM YATIRIM BEDELİ 258 MİLYON 960 BİN TL’Yİ GEÇİYOR"

Hizmete alınacak DSİ’ye ait eserlerin arasında Gökçeler, Kaş İkizce ile Kumluca Adrasan barajlarının yanı sıra sulama ve taşkın koruma tesisleri bulunduğunu belirten Bakan Veysel Eroğlu, “DSİ tarafından tamamlanan tesisler ile Antalya’da toplam 22 bin 90 dekar zirai araziye sulama suyu sağlayacağız. Yine 60 milyon 550 bin metreküp su depolayacağız ve 2 ilçe, 1 mahalle ile 600 dekar araziyi taşkın zararlarından koruyacağız. Ayrıca bu açılış merasiminde Bakanlığımıza bağlı Orman, Doğa Koruma ve Milli Parklar ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapımı tamamlanan tesis ve çalışmaları da hizmete alacağız. Bu eserler arasında ise yeni orman yolları, ağaçlandırma, orman köylüsüne destek, fidan üretimi, korunan alanların altyapılarının iyileştirilmesi gibi çalışmalar yer alıyor. Bütün bu eser ve çalışmaların toplam yatırım bedeli 258 milyon 960 bin TL’yi geçiyor” diye konuştu.