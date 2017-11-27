Kaza, sabah saatlerinde Semizkumlar mevkii D-100 karayolu üzeri Silivri istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Karayolları Genel Müdürlüğüne ait tırın dorsesi, Semizkumlar mevkiinde bulunan üst geçitte takıldı. Hızla çarparak üst geçide takılan dorse çarpmanın şiddetiyle çekicisinden koparak D-100 karayoluna fırladı.
Gürültüyle kazanın farkına varan tır sürücüsü yaralanırken aracını yol kenarına çekerek durdurmayı başardı. Şans eseri olayda başka araç hasar görmedi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Silivri Devlet Hastanesine kaldırıldı.