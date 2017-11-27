Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde yurda yasa dışı yollarla getirildiği tespit edilen 4 bin litre akaryakıt ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamada, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "17 Kasım'da Şemdinli ilçesi Yedipınar mevkisi Tekeli kırsalında keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında sınırın İran tarafından ülkemize yasa dışı yollardan girmeye çalıştığı tespit edilen 3 İran uyruklu ile 59 katır üzerinde 4 bin litre gümrük kaçağı mazot ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

