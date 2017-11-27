Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki mezarlığa gelen görevliler, bazı mezarların baş taşlarının ve mermer kısımlarının kırıldığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Köprübaşı Polis Merkezi ekipleri yaptıkları incelemede, 15 mezarın tahrip edildiğini ve bir çeşmenin mermerine zarar verildiğini belirledi. Çalışmalarını tamamlayan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Mezarlık görevlisi Sezgin Bahçeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir cenazenin defni için yer tespiti yaptıkları sırada durumu fark ettiğini ve polise bildirdiğini belirterek, "Böyle bir şey ilk defa oluyor. Şüphelendiğimiz herhangi kimse yok. Bu mezarlardaki kişilerin birbirleriyle bağlantısı da yok." dedi.





