Taşlıçay ilçesinde kuş gribi vakası yaşandı. Alınan bilgilere göre ilçeye bağlı yukarı Taşlıçay ve Güneysöğüt köylerinde h5, h8 virüslerinin tespit edildiği bildirildi.Kuş gribinin bulunduğu köyleri karantinaya alan yetkililer, kanatlı hayvanlar için ilaç tedavisini başlattı.Konu ile ilgili çalışmalarda bulunan Taşlıçay İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2 köyde alınan kanatlı hayvan örneklerini incelemeye alırken h5, h8 virüsünün diğer köylere bulaşmaması için gerekli önlemler alıyor.
Ağrı'da kuş gribi vakası! 2 köy karantinaya alındı
27.11.2017 - 15:46 | Son Güncelleme: 27.11.2017 - 15:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde Kuş gribi vakası nedeniyle iki köy karantinaya alındı, kanatlı hayvanları incelenmeye gönderildi.
Etiketler : Ağrı,Kuş Gribi Vakası,karantina,
523034 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/523034.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER