Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocasinan Bulvarı'nda kullandığı 46 F 6083 plakalı otomobille hareket halinde olan Mustafa K. trafiği tehlikeye düşürecek tehlikeli hareketlerde bulundu. Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde de Mustafa K. tehlikeli araç kullanımını sürdürdü. Polis ekipleri şüphe üzerine Mustafa K.'yı durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan Mustafa K. ile ekipler arasında kovalamaca oldu. Ekiplerin titiz çalışması sonucu yaklaşık 1 saatlik kovalamaca ardından otomobilin sürücüsü Melikgazi ilçesi Serkent Mahallesi'nde yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi. Şüpheli sağlık kontrolü çıkışı görüntü alan gazetecilere, "Yaptıklarım için pişman değilim. Aklım hala yapmadıklarımda. Bu hayatta unutulan değil, iz bırakan olacaksın" ifadelerini kullandı. 6 suçtan kaydının olduğu belirtildi. Mustafa K., Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesinin alınması ardından serbest bırakıldı.