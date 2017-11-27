Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Suruç, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Viranşehir DBP ilçe eş başkanları Hoşnav A. ve Hüseyin O.'nun da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde arama yapılan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularına başlandı.
Şanlıurfa'daki terör operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
27.11.2017 - 15:46 | Son Güncelleme: 27.11.2017 - 15:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa ve ilçelerinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda aralarında DBP ilçe başkanlarının da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.
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