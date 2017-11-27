Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Suruç, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Viranşehir DBP ilçe eş başkanları Hoşnav A. ve Hüseyin O.'nun da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Ev ve işyerlerinde arama yapılan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularına başlandı.