Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

14 yaşındaki Nazmiye D. 20 gün önce annesi Semra D. ile İzmir'de bir tartışma yaşadı.

BU SÖZLERLE KANDIRMIŞLAR

Tartışmanın ardından bir yakını Nazmiye D.'yi, 'Gülbeyaz'ın torunu Fırat sana bakar' diyerek kandırdı. Bu sırada Nazmiye'nin annesi Semra Hanım, Fox TV'de yayınlanan Kaybolan Çiçekler programına başvurdu. Kızının kandırılıp kaçırıldığını söyleyen anne Semra D., kızı Nazmiye'nin, Gülbeyaz K. ve torunu Fırat K. tarafından alıkonulduğunu canlı yayında söyledi.

TEHDİT EDİLDİ, ANNESİNİ SUÇLADI

Israrlı bir takip sonucu Nazmiye D. 23 Kasım Perşembe günü canlı yayında bulundu. Nazmiye D., bulunduğu gün canlı yayında annesi Semra'dan nefret ettiğini ve ondan uzaklaşmak için kaçtığını iddia etti. Ancak canlı yayın sonrası Uzman Psikolog Hasan Ersin ile görüşen Nazmiye, Gülbeyaz ve Fırat'ın tehditleri sonucu böyle konuştuğunu söyledi.

İLAÇLA UYUTULUP TACİZE UĞRADI

Uzman psikoloğun gözetiminde konuşan Nazmiye D., 19 yaşındaki Fırat tarafından verilen ilaçlarla uyutulup tacize uğradığını, işkence gördüğünü anlattı. 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kanun kaçağı Fırat'ın babaannesi Gülbeyaz ise, Nazmiye'yi; "Sakın canlı yayında bir şey söyleme. Annen Semra'yı suçla. Yoksa seni öldürürüz" diye tehdit etti.

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI

15 gün alıkonulan Nazmiye, tüm bu işkenceleri bugün canlı yayında anlattı. Bu ifadeleri suç duyurusu kabul eden İstanbul Emniyetine bağlı ekipler canlı yayında Gülbeyaz K.'yı gözaltına aldı.

Gülbeyaz K. '15 yaş altında genç bir kızı rızası dışında alıkoymak' 'cinsel istismara göz yummak' suçlarından gözaltına alındı.