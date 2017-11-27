Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silah kullanılan olayda Fatih Durdu ve Yasin Durdu çeşitli yerlerinden yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ile ambulans sevk edildi. Yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Yasin Durdu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Fatih Durdu ise Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen A.K, H.K ile iki şüpheliyi Onur Mahallesi'nde gözaltına aldı. Aynı mahallede bulunan ve zanlıların olaydan sonra kaçmak için kullandığı otomobili incelemek üzere Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü. Gözaltındaki zanlıların Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri sürüyor.