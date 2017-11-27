Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 28 Kasım Salı günü saat 16.30'da Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile Sivas Belediyespor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası futbol müsabakası dolayısıyla alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi. Açıklamada, "Saat 17.30'dan itibaren güney yan yolda bulunan İspark otopark alanı dolana kadar, TEM kuzey yan yoldan güney yan yola dönüş varyantı araç trafiğine açık olacak.

İspark otoparkı dolduktan sonra dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak, alternatif olarak araç sürücüleri TEM kuzey yan yol Okmeydanı dönüşleri-TEM güney yan yol bağlantı yolunu kullanacaklar. Maç başladığında TEM kuzey yan yol araç trafiğine kapatılacak, TEM kuzeye direkt ve TEM kuzeyden güneye bağlayan varyanta akım verilecek. TEM kuzey yan yol araç trafiğine kesildiği zaman, TEM kuzeyden güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacaktır." ifadeleri yer aldı.