Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa’ya seyir halindeki sürücüleri öğrenilemeyen 63 ZC 239 ile 63 S 840 plakalı minibüsler çarpıştı. Kazada minibüslerde bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.