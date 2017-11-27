Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa’ya seyir halindeki sürücüleri öğrenilemeyen 63 ZC 239 ile 63 S 840 plakalı minibüsler çarpıştı. Kazada minibüslerde bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İki minibüs çarpıştı: 7 yaralı
27.11.2017 - 21:18 | Son Güncelleme: 27.11.2017 - 21:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da iki minibüsün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi hafif şekilde yaralandı.
Etiketler : minibüs,şanlıurfa,gaziantep,
523127 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/523127.aspx
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