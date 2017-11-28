Muğla'dan uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na nakledilen Özavcı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, daha sonra cenaze aracıyla Kocaeli'nin Dilovası ilçesine taşındı.
Özavcı'nın naaşı, askerlerin omuzlarına alınarak Dilovası Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bu sırada şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Şehit Jandarma Er Ömer Özavcı'nın cenazesi bugün ikindi vakti Dilovası ilçesinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.
Şehidin cenazesi Kocaeli'ne getirildi
28.11.2017 - 02:24 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 02:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Milas ilçesinde nöbet değişimi sırasında kazayla vurulduğu iddia edilen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan jandarma er Ömer Özavcı'nın (20) cenazesi, Kocaeli'nin Dilovası ilçesine getirildi.
Muğla'dan uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na nakledilen Özavcı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, daha sonra cenaze aracıyla Kocaeli'nin Dilovası ilçesine taşındı.
Etiketler : şehit,kocaeli,
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