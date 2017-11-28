Muğla'dan uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na nakledilen Özavcı'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, daha sonra cenaze aracıyla Kocaeli'nin Dilovası ilçesine taşındı.
Özavcı'nın naaşı, askerlerin omuzlarına alınarak Dilovası Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bu sırada şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Şehit Jandarma Er Ömer Özavcı'nın cenazesi bugün ikindi vakti Dilovası ilçesinde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.