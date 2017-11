Türkiye Gazetesi

Yangın, gece saatlerinde Beykoz Tokatköy Mahallesi Sultan Aziz Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından dolayın ahşap evde yanma meydana geldi. Yangın kısa sürede iki katlı ahşap evi tamamen sardı. Ev sahibi Cemal Nalcı ve çevredeki vatandaşlar yangına ilk müdahaleyi yaptı. Ancak yangın büyüyünce itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Uzun uğraşlar sonucunda yangın söndürülürken ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Ahşap evin yanma anı bir vatandaşın cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

“Orada elektrik kontağından zaten yangın çıktı”

Cemal Nalcı’nın ağabeyi Muammer Nalcı, “Elektrikler gitti. Birkaç kere geldi. Orada elektrik kontağından zaten yangın çıktı. Benim kardeşimin evi. Söndürmeye çalıştık ondan sonra itfaiyeye haber verdik. İtfaiye geldi. Kardeşim biraz dumandan etkilendi, o yüzden ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yan tarafta apart vardı onun. Apart çift katlı, tamamen yandı. Oradan üst kata çatıya çıktı. İtfaiye su verince mecburen aşağısını su bastı. Yandaki evi kurtarmaya çalıştık. Dalgıç motorla su vererek yandaki evi yanmaktan kurtardık” ifadelerini kullandı.

Yangını söndürmeye çalışan Muhammet Marangoz, “Valla yangın şöyle oldu; biz içeride oturuyorduk. Bir anda elemanım dışarı çıktı yangın var dedi. Yangın tüpünü kaptık gittik. Her taraftan alevler çıkıyordu. Yapacak bir şey yoktu itfaiyeyi çağırdılar. İtfaiye geldi 15, 20 dakika içerisinde. İnsanlar söndürmeye çalıştı. Bu şekilde olay gerçekleşti. Duyarlı insanların bunlara yardım etmesini bekliyoruz” dedi.

Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.