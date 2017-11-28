Yangın, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Evdeki yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip, kısa sürede söndürdü. Çevrede korkuya yol açan yangının nedeni araştırıyor.
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Yangın, akşam saatlerinde İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Evdeki yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip, kısa sürede söndürdü. Çevrede korkuya yol açan yangının nedeni araştırıyor.
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