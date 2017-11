Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Genel Merkez Proje Yarışmasında Kent Ekonomilerine Katkı dalında ödül verdiği Gümüşdere Ihlamur Vadisi ile Ankara’yı tema vadi ile buluşturan Keçiören Belediyesi, birbirinden iddialı ve güçlü yatırımlarla ilçenin marka değerini her geçen gün yükseltiyor.

Yeni Keçiören’in mimarı Belediye Başkanı Mustafa Ak, bu değişimin ilçenin bütününde hissedildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi ‘şehre hükmeden değil, şehre hizmet eden’ belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini söyledi.



Başkan Ak “Keçiören’in imajını değiştirmeye, prestijini artırmaya talip olduğumuzdan beri çok şey değişti. Şimdi proje ve yatırımlarıyla güçlü, huzur ve güven ortamıyla mutlu, insanı doğaya yakınlaştırmasıyla örnek, Türkiye’de ilk olan uygulamaları ve hizmetleriyle öncü Keçiören, artık çok farklı, çok iddialı… ‘Daima hizmet, daima millet’ şiarıyla çıktığımız yolda Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır bir marka kent oluşturma hevesi ile çalışmaya devam ediyoruz. Milletimizin desteği ve kalbinde ettiğimiz yer ile birçok projeyi daha hayata geçirme azmiyle doluyuz. Bizler fark oluşturan, insana dokunan ve şehri insanıyla imar eden bir anlayışın uygulayıcısıyız. Proje ve yatırımlarıyla güçlü, sağladığı güven ve huzur ortamıyla mutlu, insanı doğadan koparmamasıyla örnek, Türkiye’deki ilk olan uygulama ve hizmetleriyle de öncü bir Keçiören hedefindeydik, bunu da başardık. Hamdolsun ki Keçiören’e altın dönemini yaşatıyoruz.” diye konuştu.





Keçiören’in 900 bine yakın nüfusu barındırdığını kaydeden Başkan Ak, şunları kaydetti:

Keçiören Türkiye’nin en büyük ilçelerinden birisi. Genci, engellisi, yaşlısı, kadını ve erkeğiyle yşediden yetmişe kent kimliğine sahip çıkan vatandaşlarımızla Keçiören’i evimiz olarak görmeye devam edeceğiz. Keçiören büyük ve güzel bir aile. Keçiören’in çocukları mutlu. Gençleri; enerjisini, dinamizmini yansıtacağı sosyal alanlarda heyecan dolu.

Sivil toplum kuruluşları, muhtarlarımız, kanaat önderleri ve toplumun her bir bireyi ile Keçiören’i birlikte yönetme, istişarelerle şehre değer katma yönünde el ele ve gönül gönüle birlikte yürümeye devam edeceğiz. Şehir kimliğini koruyarak şehri birlikte inşa etmeyi, her mahallenin ihtiyacına uygun hizmet ve yatırımlarla Keçiören’i bir bütün görmeyi ve her kesimi kucaklamayı sürdüreceğiz.”



Ödüllü proje GÜMÜŞDERE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kent Ekonomilerine Katkı dalında ödül verdiği, bir doğaya dönüşüm projesi olan Gümüşdere Ihlamur Vadisi; Çubuk Çayı’nın Kamil Ocak Mahallesi Fruko yanından başlayarak Kalaba Mahallesi girişindeki Atatürk Botanik Parkı’nın bitimine kadar olan toplamda 3 bin 100 metrelik alanı kapsıyor. Ankara’nın sembolü olmaya aday 4 etaplık vadi içerisinde; kafeler, nostaljik çay bahçeleri, oturma cepleri ile seyir terasları, yeşil alanlar, fitness alanları, iki adet halı sahası, 302 metre akülü araç yolu, bisiklet yolu, evcil hayvan barınakları, LED teknoloji aydınlatması, kaykay yolu, tarihi siluetler (Bosna Sebili, Mostar ve Boğaziçi Köprüleri), çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, 450 kişi kapasiteli anfi ve kütüphane yer alıyor.

Şehrin sosyoekonomik hayatına da etkisi olan vadi, turizm destinasyonunda önemli bir durak olacak. Ihlamur Vadisi’ni ‘tabiata dönüş projesi’ olarak tanımlayan Belediye Başkanı Mustafa Ak “Biz burayı yeniden canlandırıyor, yeniden hayata kazandırıyoruz. İnsanların burada sporunu, pikniğini yapacağı ve çayını yudumlayacağı bir hayat alanına dönüştürüyoruz. Bu projenin de örnek olmasını arzuluyoruz. Kaybolan dereler yeniden doğaya ve hayata kazandırılabilir” ifadelerini kullandı.

Ihlamur Kasrı

Gümüşdere Ihlamur Vadisi’nin hemen yanındaki konumu, cadde üzerindeki lokasyonu ile birçok organizasyona ev sahipliği yapan tesisin dışı Selçuklu mimarisinden izler taşırken, iç dizaynı Osmanlı konseptiyle tamamlanmış.

11 bin 300 metrekarelik alana sahip modern, donanımlı ve standartları yüksek Ihlamur Kasrı içerisinde bin 200 kişilik Halil İbrahim Sofrası Salonu, 5 gelin odası, özel toplantılar için divan odası, 150’şer kişilik 2 kına salonu, bin 400 kişilik teras, 150 kişilik 2 nikâh salonu, bebek bakım odası, mescit, 300 araçlık otopark yer alıyor. Özel ses ve havalandırma sistemi ve donanımıyla Ankara’da birinci olan Kasr’da 49 desibellik paravan sayesinde salon ikiye bölünerek aynı anda iki organizasyon yapılabiliyor. Dünya mutfağından lezzetler sunan Ihlamur Kasrında aynı anda 4 bin kişiye yemek hizmeti verilebiliyor. Ihlamur Kasrı, özel peyzajı ve özgün detayları ile farklı bir mekân…

3 katlı, 3 bin kişilik SPOR SALONU

Amatör ve profesyonel sporcuların yetişmesinde rol oynayacak Keçiören’in en büyük spor salonu Taha Akgül Spor Salonunun inşaatı tamamlandı.

15 bin metrekarelik alana 3 katlı olarak inşa edilen spor salonu, Keçiören’in Ovacık bölgesinde özgün mimarisi ve Avrupa standartlarındaki donanımıyla dikkat çekiyor. Kapalı alanı 10 bin metrekareyi bulan salon, 3 bin kişi seyirci kapasiteli...

Tesisi engelli vatandaşların faydalanabileceği şekilde inşa ettiklerini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak “Spor salonumuz okullar, spor kulüpleri, amatör ve profesyonel sporcular başta olmak üzere tüm Keçiören’e hizmet verecek. Amacımız daha sağlıklı gençler daha sosyal bireyler yetiştirmek, ulusal ve uluslararası arenada iyi dereceler alan sporcuları ülkemize kazandırmak” dedi.

TAHA AKGÜL’DE NELER VAR?

∂ Basketbol sahası

∂ Voleybol sahası

∂ Hentbol sahası

∂ 2 adet güreş sahası

∂ Fitness salonu

∂ Her branşa uygun antrenman sahası

∂ Masa tenisi ve eskrim için özel alanlar

∂ 160 araçlık otopark

Abdurrahim Karakoç KÜLTÜR MERKEZİ

Bağlum’a ayrı bir değer katan Abdurrahim Karakoç Kültür, Spor ve Gençlik Merkezi, 6 bin 500 metrekarelik alana inşa edildi. Merkezin içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, aerobik ve fitness salonları, çok amaçlı salon, 6 derslikli KEDEM kurs merkezi, gençlik merkezi aktivite salonu ile kafeterya ve dinlenme alanları bulunuyor. Merkezin hemen yakınına yapılan Bağlum Mesire Alanı ise vatandaşların temiz havadan yararlanarak nitelikli zaman geçirmesini sağlıyor. Kameriye, piknik masalarının yerleştirildiği mesire alanında gençler ve çocuklar için de biri büyük, biri küçük 2 futbol sahası ile plaj voleybol sahası yer alıyor.

1.727 gecekondu modern konutlara dönüşüyor

Çarpık kentleşmenin önüne geçmek ve sürdürülebilir bir kentsel gelişim sağlamak amacıyla yapılan Yükseltepe Kentsel Dönüşüm Projesi ile Keçiören en büyük site topluluğuna kavuşuyor. Keçiören’in şehir kimliğine yakışan proje ile Keçiörenliler, modern, güvenli konutlarda mutlu ve huzurlu bir hayata adım atacak.

Keçiören’i riskli yapılardan arındırarak hayat kalitesi yüksek, modern kentleşmeyi sağlayacak 1 milyon 79 bin metrekarelik dönüşüm alanına sahip projenin ilk etabında 1.271 konut inşa ediliyor. Keçiören Belediyesi’nin yaptığı bu en büyük kentsel dönüşüm projesiyle 1.727 gecekondu, yerini modern ve güvenli konutlara bırakacak. Tapulu 1.180 tane gecekonduda yaşayan hak sahipleri müteahhitlerle doğrudan anlaşarak, yeni, modern binalarına kavuşacakken, tapusu olmayan gecekondu sahipleri için yapılan 451 sosyal konut için ise tapu dağıtımı devam ediyor.

27 şehit anısına 15 Temmuz anıtı

Keçiören, 27 şehit vermişti 15 Temmuz gecesi. Türkiye’nin en fazla şehit veren ilçesi olan Keçiören, kahramanların fotoğrafları ve isimlerinin yer aldığı 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile 15 Temmuz destanı Keçiören’de ölümsüzleştirildi. Anıtta altın rengindeki ana formun her bir şeridi, bir şehidi simgeliyor. Şeritler en tepede birleşerek yükselen Türkiye yıldızını oluşturuyor. Ana formu destekleyen ve ayakta tutan 4 yan formda ise 4 temel ilke yer alıyor. Her bir yan formun üzerinde kabartma olarak ‘tek bayrak, tek vatan, tek millet ve tek devlet’ yazıyor. 15 Temmuz’a gönderme olarak 15 metre yüksekliğindeki anıtın önündeki panoda da Türkiye genelinde verilen 249 şehidin isimleri yer alıyor.



15 Temmuz’un ülkemiz için önemli bir dönüm noktası olduğunun altını çizen Başkan Ak, “İç savaş ve bölünmeyi amaçlayan bu hainlik “tek bayrak, tek vatan, tek devlet ve tek millet” ülküsünü ortadan kaldırmayı da planlıyordu, eğer darbe gerçekleşseydi bir daha demokrasiden söz edemezdik. Dolayısıyla bu darbenin amacı doğrudan istilaya yönelikti ve hedef Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ydi. O gece Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı ve milletimizin mücadelesi hain planı bozdu” ifadelerini kullandı.

PİKNİKSEVERLER Kartaltepe ormanına...

Keçiören’in ilk mesire alanı olan Kartaltepe Kent Ormanı piknik severlerin akınına uğruyor. Ovacık Mahallesi’nde Semerkand Kültür Merkezi ve Ankara Forum’un karşısında toplamda 1.126.000 m²’lik bir alana kurulu Kent Ormanı’nda açık havanın tadını çıkarmak isteyenler hem pikniklerini hem de sporlarını yapabiliyor. Sıcaklardan bunalan ve kendini doğanın kucağına atmak isteyen Keçiörenlilerin ilk tercihi olan Kartaltepe Kent Ormanı ve mesire alanında bir kenarda barbekü yapanlar, diğer yanda uçurtma uçuranlar açık havanın tadını doyasıya çıkarıyor. Ayrıca 2 bin 230 metre uzunluğunda bisiklet parkuru da çocukların neşeli rekabetlerine sahne oluyor. Kartaltepe’de 2 bin 222 kişi aynı anda piknik yapabiliyor.