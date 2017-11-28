Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yaklaşık bir yıldır aranan H.G. ile eşi B.G. yakalandı.
Gözaltına alınan H.G.’nin bylock kullanıcısı olduğu belirlenirken, eşi B.G.’nin FETÖ terör örgütünde Mahrem Kadın Yapılanması’nda görevli olduğu, Bölge Talebe Mesulü, Semt Talebe Mesulü ve Küçük Bölgeci olarak görevli olduğu tespit edildi.
Bylock kullanıcısı da olan H.G. ve karısı B.G.’nin gözaltına alındığı ve Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nde haklarında işlem başlatıldığı bildirildi.
FETÖ’nün sözde üst düzey yöneticisi olan karı-koca gözaltına alındı
28.11.2017 - 10:05 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün Mahrem Kadın Yapılanmasında Bölge Talebe Mesulü olan kadın ve FETÖ’den bir yıldır aranan kocası yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yaklaşık bir yıldır aranan H.G. ile eşi B.G. yakalandı.
Etiketler : fetö,gözaltı,haberler,
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