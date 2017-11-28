Alınan bilgiye göre, Balıklıçeşme ile Hisarlı köyleri arasındaki alanda faaliyet gösteren Aytaç Güler'e ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Abajur üretimi yapılan fabrikanın tamamını kısa sürede kaplayan alevlere Biga Belediyesi itfaiyesi ile Biga Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışması yapıldı. Büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Çanakkale'de abajur fabrikasında yangın çıktı
28.11.2017 - 10:35 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 10:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Biga ilçesinde abajur üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın hasara neden oldu.
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