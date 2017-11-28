Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Balıklıçeşme ile Hisarlı köyleri arasındaki alanda faaliyet gösteren Aytaç Güler'e ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Abajur üretimi yapılan fabrikanın tamamını kısa sürede kaplayan alevlere Biga Belediyesi itfaiyesi ile Biga Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözlerle müdahale edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışması yapıldı. Büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.