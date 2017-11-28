Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Boğazköy’de bir evin bodrumda kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese doğru yola çıkan ekipler, yeni kurulan İnsan Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü’ne de haber verdi. Adrese ulaşan ekipler, bir binanın bodrumda ellerinden, ayaklarından zincirlenmiş onlarca insanla karşılaştı. Pakistan uyruklu 57 kişi tek tek kurtarıldı. Bu kişileri Avrupa’ya götüreceklerini söyleyerek kandırıp İstanbul’a getiren göçmen kaçakçısı 3 Pakistanlı da yakalandı.

Pakistanlı göçmenlerin Avrupa’ya gitmek için çoğu Pakistanlılardan oluşan bir çeteyle anlaştıkları tespit edildi. Göçmenlerin kişi başı 10 bin dolar karşılığında Yunanistan ve İtalya’ya gitmek için anlaştıkları saptandı.

'HAVALA' SİSTEMİ

İddiaya göre; çete, kaçak göçmenlerle “Havala” sistemi ile anlaşma yaptı. Kaçak göçmenler, ülkelerindeki bir döviz bürosuna kişi başı 10 bin dolar yatırarak şifre aldı. Şifreyi alan göçmenler bu bilgiyi yakınları ile paylaştı. Göçmenler Avrupa’da gidecekleri ülkeye ulaşınca ailelerini arayacaklardı. Şifre döviz bürosuna iletilecekti. Bürodaki şüphelilerde komisyon karşılığı bu paraları çeteye transfer edecekti.

PARAYI ALAMAYINCA İŞKENCE

İnsan kaçakçıları, kandırdıkları Pakistanlıları Avrupa’ya geçirmeden paraları talep etti. Zincirlenen göçmenlere “Ailenizi arayın, Avrupa’ya vardım” demeleri ve şifreleri döviz bürosuna bildirmeleri için baskı yapıldı. Bu talebi kabul etmeyen göçmenlere işkence yapıldı. Günlerce süren baskı ve zulüm polisin operasyonuyla son buldu. Pakistanlıların kurtarıldığı bodrumda şans eseri ölen kimsenin bulunmadığı belirtildi.

AÇLIKTAN BAYILACAK HALDEYDİLER

Boğazköy, Efeler Sokağı’ndaki bir binanın bodrum katında yakalanan göçmenlerin eşyaları ev sahibi tarafından dışarı atıldı. Bina sakinleri göçmenler hakkında açıklama yapmaktan kaçındı. Göçmenlerin bağlandığı zincirlerin ise yerlerde olduğu görüldü. Boğazköy’de bakkal dükkanı işleten vatandaş “Mahallede göçmen sayısı çok yüksek. Binaların bodrum katlarını kiralıyorlar. Kira ücretleri yaklaşık 500 lira civarında. Buralarda kötü şartlarda kalıyorlar. Benim dükkanımdan alışveriş yapıyorlar. İki gün önce bir Pakistanlı çocuk bitkin halde dükkana geldi. Çok acıkmıştı. Bayılacak haldeydi. Günlerdir kilitli kalmış. Çok acıkmıştı. Yemek aldı. İçeride bütün arkadaşlarını zincirlemişler. Polislere haber verdiler" dedi.

KİRALAR UCUZ OLDUĞU İÇİN TERCİH EDİYORLAR

Bir başka mahalle sakini ise “Mahallede kiralar ucuz olduğu için burayı tercih ediyorlar. Operasyon yapılan bodrum katında çok insan kalıyordu. Sürekli bir sirkülasyon vardı. Birileri gelip birileri gidiyordu. Genellikle geceleri insanlar geliyordu. Amaçları Avrupa’ya gitmekti. Ancak birçoğu çok kötü şartlarda yaşıyorlardı” diye konuştu.