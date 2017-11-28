Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen Y.S., İ.S., E.Ç., N.Y. ve Y.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. N.Y. dışındaki 4 şüpheli eş zamanlı operasyon ile yakalanırken soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Kayseri'deki terör operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
28.11.2017 - 11:40 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 11:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kayseri'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen 4 şüpheliyi gözaltına alırken, 1 kişiyi aramaya başladı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında sosyal medya üzerinden PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütünün propagandasını yaptıkları öne sürülen Y.S., İ.S., E.Ç., N.Y. ve Y.E. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. N.Y. dışındaki 4 şüpheli eş zamanlı operasyon ile yakalanırken soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.
Etiketler : kayseri,terör,operasyon,haberler,
523261 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/523261.aspx
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