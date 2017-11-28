Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Nebioğlu beldesi Karaevligeriş Mahallesi kavşağında, Hayati Er (67) yönetimindeki 06 RE 90 plakalı otomobil ile Yunis Demir'in (56) kullandığı 67 ZL 675 plakalı otomobil çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli yaptığı incelemede, Yunis Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir'in cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan sürücü Hayati Er, Yaşar Er (45) ve diğer araçtaki yolcu Songül Demir (33) ise aynı hastanede tedavi altına alındı.