Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda terör örgütünün öğrenci yapılanmasının Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ) etkin olması için çalışan, terör örgütünün dağ kadrosundan siyasi ve askeri eğitim alarak il merkezinde örgüt adına "vergilendirme" adı altında suç işleyen, terör örgütünün eylem yapacağı kamu kurum ve kuruluşları ile korucu noktalarının keşfini yaparak teröristlere verdiği, yine teröristlerin eylem öncesi ve sonrasında intikallerini sağlayacak güzergahları planladığı belirlenen bir zanlı operasyonla yakalandı. Muş'ta 2015 yılında bölücü terör örgütüne katıldığı tespit edilen ve hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan bir zanlı ise Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlı da Bulanık ilçesinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.