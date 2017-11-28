Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Milas merkez Aydınlık Evler Mahallesi Güçsan Sanayi Sitesi Otobüs Terminali yanındaki yeni yapılan binada göçük meydana geldi. İki bina arasındaki duvar komple yıkılırken, AKUT ve sağlık görevlileri bölgeye sevk edildi. Enkaz altında arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ölü ya da yaralı olma ihtimaline karşı, göçükte arama yapmak için arama kurtarma köpeğinin Kuşadası’ndan ilçeye gelmesi bekleniyor.