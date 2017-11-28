Dedeler Mahallesi'nde ikamet eden İdris Oruç’a ait evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Bursa'daki yangında bir ev kül oldu
28.11.2017 - 12:12 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 12:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Keles ilçesinde çıkan yangında bir ev kül oldu.
Etiketler : bursa,yangın,haberler,
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