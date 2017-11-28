Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dedeler Mahallesi'nde ikamet eden İdris Oruç’a ait evde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından alevlere müdahale edilerek yangın söndürüldü. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.