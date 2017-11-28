Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında polis ekipleri, meslekten ihraç edilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Zafer Baykal'ı gözaltına alırken, Baykal çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Baykal hakkında cumhuriyet savcısı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Zafer Baykal tutuklu bulunduğu Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılırken, sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma savcısı mütalaasında, sanık Zafer Baykal'ın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığının belirlendiğini, MEB'ten ihraç olduğunu, çocuklarını KHK ile kapatılan İzmir Özel Yamanlar Kolejine yolladığını, tanık beyanları ve ele geçirilen deliller değerlendirildiğinde "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti. SEGBİS ile ifade veren sanık Baykal, ByLock programını kullanmadığını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığa önce 9 yıl hapis cezası verirken, sanığın FETÖ ile bağlantısı olduğuna ilişkin ifadeleriyle yargılamada dürüst davrandığını dikkate alarak bu cezayı 7 yıl 6 ay hapis cezasına indirip yargılamayı sonlandırdı.