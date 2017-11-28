Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom, internet teknolojisini ve mobil uygulamaları daha fazla kişiyle tanıştırmak ve temel internet kullanımını öğretmek üzere ‘Şimdi Senin Zamanın’ sloganıyla, kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliğini tamamladı. Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun’un katılmıyla düzenlenen basın toplantısında projenin etkileri paylaşılırken gelecek ile ilgili de hedefler açıklandı.

Alınan bilgilere göre her ilde birbirinden farklı kişi ve gruplara internet eğitimi verilen ve 7 Eylül’de Ordu’dan başlayan seferberlik kapsamında Türkiye’yi dolaşan Gezici Eğitim Tırında ve Türk Telekom il ve bölge müdürlüklerinde yaklaşık 5 bin katılımcıya doğrudan teknoloji eğitimi verildi. Eğitim dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişiye ulaştı. Çanakkale’den Ağrı’ya, Erzurum’dan İzmir’e toplam 38 ilde verilen eğitimlerde Türk Telekom gezici eğitim tırı 51 günde toplam 11 bin kilometre yol kat etti. Eğitime 14 yaşındaki en genç katılımcı Kütahya’dan, 86 yaşındaki en yaşlı katılımcı ise Bursa’dan katıldı. En yoğun katılımın Kahramanmaraş’ta gerçekleştiği eğitimlerde katılımcılar en çok e-devlet işlemlerine, sosyal medyanın ve internetin güvenli kullanımına yönelik sorular sordu.

Özellikle 35-44 yaş arası kadınların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlere kadın katılım oranı yüzde 92 olarak gerçekleşti. Akıllı telefon sahipliğinin yüzde 89 olduğu katılımcı profilinin yüzde 88’i internet kullandığını belirtirken bu katılımcıların yüzde 72’si ise interneti sosyal medya ve haber okumak için kullandığını söyledi. Katılımcıların yüzde 88’i ilk kez e-devletin nasıl kullanılacağını bu eğitimlerde öğrenirken; yüzde 12’si ise proje kapsamında ilk kez internetle tanıştı.

ESNAFTAN, GÖRME ENGELLİYE VE ŞEHİT YAKININA KADAR İNTERNET EĞİTİMİ VERİLDİ

Proje kapsamında Giresun Belediyesi temizlik işçilerinden Şanlıurfa’da siber suçlarla mücadele şubesi ekibine, Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Gaziantep şubesine bağlı engelli gençlerden Kütahya Belediyesi peyzaj işçisi kadınlara, İstanbul’da ve İzmir’de Down ve serebral palsi hastası çocukların ailelerinden şehit yakınlarına, işini sosyal medyada büyütmek isteyen esnaftan el emeğini internetten satmak isteyen kadınlara kadar çok çeşitli profildeki kullanıcıya internet eğitimi verildi. Türk Telekom Akademi’den 70 eğitmenin yanı sıra 50 Türk Telekom çalışanı da gönüllü olarak eğitmenlere destek verdi. Toplam 120 eğitmen proje kapsamında 311 saat eğitim verildi.

“Projemizi güçlendirerek önümüzdeki dönemde de devam ettirmeyi düşünüyoruz”

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, katılımcılara temel olarak internet okuryazarlığı, internet hakkında eğitim verdiklerini belirterek, “E-Devlet uygulamaları, sosyal medya uygulamaları, mesajlaşma, fotoğraf paylaşım gibi insanların en çok merak ettikleri ve kullanmak istedikleri uygulamaları onlarla tanıştırmış olduk. Güvenli internet ile ilgili de bilgi verdik” şeklinde konuştu.

EN ÇOK MERAK EDİLENLER

Hakan Dursun, katılımcıların en fazla e-devlet uygulmaları hakkında soru aldıklarını belirterek, “En çok merak edilen konu e-devlet uygulamalarıydı. Çünkü ev kadınlarımız hem ev işlerine bende çocuklarına yetişirken bir Handan’da kamusal ihtiyaçları oluyor. Belli kurumlara gidip gelmeleri gerekiyor. Bunlar onlar için çok ciddi zaman kaybına yol açıyor. Bu imkanı e-devlet’den giderebilmeleri onların en çok merak ettiği konu oluyor. İkinci merak ettiği konu ise torunları ile eşleri, dostlarıyla iletişimde olmak ve paylaşımda bulunabilmek. Fotoğraf nasıl yüklerim? Onların mesajlarına nasıl görebilirim? Nasıl görüntülü arama yapabilirim? gibi konuları çok sıklıkla duyuyoruz” dedi.