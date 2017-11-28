Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’da hafriyat kamyonlarının Demirtaşpaşa Barajı yakınlarında bir taş ocağından aldığı moloz ve kayaları ormanlık alana dökmesi tepki çekti. Yamaca yanaşan kamyonların yükünü ağaçlık alana boşaltması sonucu hızla aşağıya yuvarlanan kayalar, düzlüğe gelince ağaçlara da zarar veriyor. Kayaların çarptığı onlarca ağaç yıkılırken, yeşil alanı taş yığınına çevirdi. Çevre halkı da yaşanan bu duruma tepki göstererek, yetkililerden çözüm bulunmasını istedi.