Olay, Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde lüks sitelerin arasında bulunan bir derede yaşandı. Kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından dereye atılmış, yeni doğmuş bir bebek cesedi bulundu. Cesedi bulan işçiler polis ekiplerine haber verdi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken bebeği kimin dereye attığı araştırılıyor.
Esenyurt'ta lüks sitelerin arasında bebek cesedi bulundu
28.11.2017 - 16:35 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 16:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Esenyurt'ta atık su kanalında bir kız bebeğine ait ceset bulundu.
Etiketler : esenyurt,bebek,haberler,bebek cesedi,
523325 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/523325.aspx
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