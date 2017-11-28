Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis'te 2010 yılında, karıştıkları bir olay nedeniyle 'kasten adam öldürme' suçundan aranan S.P. ve kardeşi B.P.'nin Siirt'te oldukları ihbarı üzerine polis harekete geçti. Ekipler, 10 günlük bir çalışmayla iki şüphelinin Özgen Caddesi'nde bir kahvede olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla iki kardeş, kahvede oyun oynarken, yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.P ve B.P. kardeşler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.