Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Nizip istikametine seyir halindeki M.Ç. yönetimindeki 27 J 9228 plakalı minibüs ile karşı istikametten gelen İ.M. yönetimdeki 27 NG 347 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüste bulunan Faruk Işıklı ve 9 öğrenci yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.