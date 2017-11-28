Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Nizip istikametine seyir halindeki M.Ç. yönetimindeki 27 J 9228 plakalı minibüs ile karşı istikametten gelen İ.M. yönetimdeki 27 NG 347 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada minibüste bulunan Faruk Işıklı ve 9 öğrenci yaralandı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Gaziantep'te otomobil ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı
28.11.2017 - 17:14 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 17:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep-Nizip karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9'u öğrenci 10 kişi yaralandı.
Etiketler : gaziantep,kaza,trafik kazası,haberler,
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