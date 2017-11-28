Olay, 16.00 sıralarında, merkez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan Altınşehir-3 Sitesi’nde meydana geldi. Siteden içeri giren F.B. isimli kadın, B Blok’ta bulunan evinin kapısını açtığı sırada kendisini takip eden şahsın silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan kadın ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. F.B., olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgeye intikal eden polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından kaçan saldırganın eşkalini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.
Diyarbakır'da bir kadın evine girerken öldürüldü
28.11.2017 - 17:54 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 17:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bir kadın evine girdiği sırada kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Etiketler : diyarbakır,haberler,kadın cinayeti,
523342 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/523342.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER