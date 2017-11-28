Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 16.00 sıralarında, merkez Kayapınar ilçesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde bulunan Altınşehir-3 Sitesi’nde meydana geldi. Siteden içeri giren F.B. isimli kadın, B Blok’ta bulunan evinin kapısını açtığı sırada kendisini takip eden şahsın silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların hedefi olan kadın ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. F.B., olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bölgeye intikal eden polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından kaçan saldırganın eşkalini belirleyip, yakalanması için çalışma başlattı.