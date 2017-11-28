Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, örgüte eleman kazandırma faaliyeti yürüten kişilere yönelik Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, H.Ç. (23), A.U. (29), E.G. (30), M.K. (39), H.M. (24), A.G. (25), R.Ö. (30) ve M.H. (37) gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 11 cep telefonu, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 bilgisayar, bir flaş bellek ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Ç, A.U, ve H.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.