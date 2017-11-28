Yenişehir Mahallesi'nde okuldan çıkan iki grup kız öğrenci yakındaki bir parkta tartışmaya başladı. Sebebi bilinmeyen tartışmada kız öğrenciler daha sonra saç saça kavgaya tutuştu. Birbirinin saçını çekip, tekme atan kız öğrencilerin kavgasını izleyen erkekler ise bir yandan 'vur, parçala' diye tezahürat yapıp, diğer yandan yaşananları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Ne zaman çekildiği bilinmeyen kavga görüntüleri, bazı öğrenciler tarafından sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıldı.
Ortaokul öğrencisi kızlar saç saça kavga etti
28.11.2017 - 18:30 | Son Güncelleme: 28.11.2017 - 18:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da, ortaokul öğrencisi kızlar, okul çıkışı saç saça kavga etti. Kavgayı izleyen erkek öğrenciler ise bir yandan 'Vur vur parçala' diye tezahürat yaparken, bir yandan da yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Etiketler : şanlıurfa,haberler,kavga,kız kavgası,
523346 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/523346.aspx
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