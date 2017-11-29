Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroji saat verdi. Eğer sizlerde bu saatlerde dışarı çıkacaksanız sağanak yağış geliyor. Islanmamak istiyorsanız şemsiyelerinizi muhakak yanınıza alın. Peki sağanak ile birlikte kar geliyor mu? sorusunun cevabı haberimizde. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu ve Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Osmaniye ve Hatay'ın kuzey kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak (21-50 Kg/m2), Tunceli'nin kuzeyinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, doğu kesimlerde güneydoğu, Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İstanbul, Sinop ve İskenderun körfezinde yer yer kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İşte 29 Kasım Hava Durumu...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 13

İzmir: Parçalı bulutlu 15

Bursa: Parçalı bulutlu 14

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 17

Antalya: Parçalı bulutlu 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 15

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı -2

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu 12

