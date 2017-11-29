Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ızgaralardan çıktığı öğrenilen yangında gökyüzünü bir anda dumanlar sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip sevk edildi. Trafikten dolayı bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, içeriden ve dışarıdan müdahale yaptığı yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürdüğü yangında kısa süreli panik yaşandı. Yangını gören Nurdoğan Yüksel, “Sabah geldiğimde simsiyah dumanlar çıkıyordu. Restoran yanıyor dedim sonra da itfaiye ekipleri geldi. İçerisinde de biraz hasar var ama yangının bacadan çıktığını söylediler. Maddi zarar var, çalışması bugünlerde imkansız olan bir şey, çalışamaz duruma geldi. Panik havası oluştu, herkes toplandı. Herkes olan biteni izledi” dedi. Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.