Tekirdağ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "örgüt adına faaliyette bulundukları ve örgüte finansal destek sağladıkları" iddiasıyla 68 sanığın yargılandığı davada, 11 sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme heyeti cezaevinde kaldıkları süre zarfını ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanmadıklarını gerekçe göstererek, tutuklu sanıklardan B.Ö, A.Ç, H.K, E.Z, İ.K, M.E, Ö.A, H.T, M.G, S.E, ve E.Ö'nün tahliye edilmesine karar verdi.
Tekirdağ’daki FETÖ davasında 11 kişi tahliye edildi
29.11.2017 - 10:41 | Son Güncelleme: 29.11.2017 - 10:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında 11 sanık tahliye edildi.
Etiketler : tekirdağ,fetö,dava,tahliye,
523518 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/523518.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER