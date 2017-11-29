Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, "örgüt adına faaliyette bulundukları ve örgüte finansal destek sağladıkları" iddiasıyla 68 sanığın yargılandığı davada, 11 sanığın tahliyesine karar verildi. Mahkeme heyeti cezaevinde kaldıkları süre zarfını ve örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanmadıklarını gerekçe göstererek, tutuklu sanıklardan B.Ö, A.Ç, H.K, E.Z, İ.K, M.E, Ö.A, H.T, M.G, S.E, ve E.Ö'nün tahliye edilmesine karar verdi.