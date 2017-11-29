Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evlerden hırsızlık yaptığı öne sürülen Ömer Faruk B.'nin evine polis ekipleri baskın yaptı. Şüpheli, polisler gelince bahçedeki tavuk kümesine girdi. Buradaki köpeklerin havlaması üzerine kümese bakan polis, Ömer Faruk. B.'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolü için eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

