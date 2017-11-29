Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Mahallesi Metrobüs Durağı yakınlarında E-5te otomobilinde kayınbiraderleri tarafından silahlı saldırıya uğrayan Murat Altın , Murak Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri yaralı Mustafa Altın'ın, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından bir çok kaydının olduğu ve 2011 yılında Antalya'da düzenlenen 'Boş Mezar Operasyonu' kapsamında örgüt lideri olarak tutuklandığı daha sonra tahliye edildiği belirlendi.

BOŞ MEZAR OPERASYONU

Söz konusu Boş Mezar Operasyonu, 2011 yılı Ekim ayında düzenlenmişti. Antalya’da gazete, televizyon ve internette gördükleri ölüm ilanları aracılığı ile ölen kişilerin yakınlarına ulaşarak ölen kişinin kendilerine yüklü miktarda borcu olduğunu ve ödenmemesi durumunda faiziyle yüklü miktarlara ulaşacağı tehditleriyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenmişti. Boş mezar operasyonu kapsamında o tarihte 2 ay içerisinde yakınlarını kaybeden 50'ye yakın kişiyi o tarihte 120 bin TL'ye yakın dolandırdıkları belirtilen şüphelileri 2 ay teknik ve fiziki takibe almıştı. Polis ekipleri, çete lideri konumundaki Mustafa Altın ile birlikte 2’si kadın 5 kişiyi yakalamıştı. Bu kişilerin dolandırdıkları kişilerden ödemeleri, verdikleri banka hesap numaralarına yatırmalarını istedikleri de tespit edilmişti.