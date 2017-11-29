Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siverek Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada, Yüksekova’dan Mersin iline giden bir yolcunun bagajında 4 parça halinde toplam 1 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirdi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yolcu otobüsünden uyuşturucu çıktı
29.11.2017 - 13:06 | Son Güncelleme: 29.11.2017 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde 1 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Etiketler : Şanlıurfa,yolcu otobüsü,eroin,uyuşturucu,
523551 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/523551.aspx
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