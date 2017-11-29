Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siverek Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Diyarbakır - Şanlıurfa karayolu uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Yapılan aramada, Yüksekova’dan Mersin iline giden bir yolcunun bagajında 4 parça halinde toplam 1 kilo 500 gram eroin maddesi ele geçirdi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.