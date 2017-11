Türkiye Gazetesi

Darıca Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Her Daim Yüz Yüze” projesi kapsamında vatandaşlar değişik mahallelere kurulan ekranlara kişisel bilgilerini yazıp daha sonra kayıt butonuna basarak Başkan Karabacak’la canlı bağlantı yapıyorlar.

Proje kapsamında mahallelere kurulan ekranlardan vatandaşlarla hasbihal eden Başkan Karabacak, teknolojinin imkanlarından faydalanarak ilçe halkıyla farklı bir mecrada yüz yüze görüşmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Proje ile günün her anında vatandaşlarla görüşme imkanı bulabildiklerini söyleyebilen Başkan Karabacak, “Göreve geldiğimiz 2004 yılından bu güne kadar her daim halkımızla iç içe olduk. Düğününde, cenazesinde, evlatlarını askere gönderirken, acı tatlı her anlarında onlarla birlikte olduk, olmaya devam ediyoruz. Bu projemizle birlikte de bulundukları mahallelerden teknolojinin de yardımıyla bizlerle canlı bağlantı yaparak duygu ve düşüncelerini, belediyemizin çalışmalarıyla ilgili istek ve taleplerini birinci ağızdan bizlere iletebiliyorlar” dedi.