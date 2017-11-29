Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Öğrencilerin heyecanla beklediği KYK burs sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte 2017 KYK ücretleri ne zaman hesaplara yatacak sorusu akılları kurcalamaya başladı. Konuyla ilgili olarak KYK açıklama yaptı. İşte burs almaya hak kazananlar içik KYK burs ödeme tarihleri ve merak ettiğiniz daha bir çok sorunun cevabı. KYK bursu veya KYK kredisi alacak olan öğreciler ise burs ücretlerinin ne kadar yatırıldığını ve KYK burslarının ayın kaçında yatırılacaklarını araştırmaya devam ediyorlar. İşte KYK bursu ile ilgili aklınızdan geçem tüm soruların cevapları. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2017-2018 eğitim öğretim yılı burs ve kredi başvuru sonuçları duyurmuştu. Kurum, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere ekim ayı dahil olmak üzere ödeme yapacak. Burs ve kredinin hangi durumlarda kesileceği, kredi geri ödemesinin ne zaman ve ne şekilde yapılacağı gibi öğrencinin sorumluluğunda olan bilgilerin yer aldığı burs ve kredi taahhütnamesinin dikkatli şekilde okunması uyarısında bulunuldu.



- İlk ödeme kasım ayında iki aylık olarak yapılacak

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda, ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Ancak dileyen öğrenciler (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) bir sonraki eğitim öğretim yılında burs ve kredi için tekrar başvurabilecek. Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler, 15 Ocak'a kadar e- Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemlerini yapmaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayacak.

Öğrencilerin kefaletname senedini yurt içinde noterler, yurt dışında elçilikler aracılığıyla hazırlatarak, en geç 15 Ocak tarihine kadar ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi ilgili adrese elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

Kurum tarafından, lisans öğrencileri için aylık 425, yüksek lisans öğrencileri için 850, doktora öğrencilerine de bin 275 lira ödenecek.



KYK BURS ÖDEME TARİHLERİ

İlk kredi/burs ödemeniz KYK hesabınıza T.C. kimlik numaranızın son hanesine göre 27 Kasım 2017 ile 01 Aralık 2017 tarihleri arasında yatırılacaktır.

TCKN Son Hanesi;

0 Olanlar için 27 Kasım 2017

2 Olanlar için 28 Kasım 2017

4 Olanlar için 29 Kasım 2017

6 Olanlar için 30 Kasım 2017

8 Olanlar için 1 Aralık 2017



KYK BURSLARI KAÇ LİRA?

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilecek olan burslara dair üniversite öğrencilerinin (lisans, yüksek lisans, doktora) ne kadar ücret alacakları belirlendi. Maliye Bakanı Naci Ağbal “Bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18’ini tek başına eğitime ayırıyoruz” açıklamasında bulundu, 2018 yılında ücretlerin ne kadar olacağını açıkladı. Buna göre;



Lisans ve önlisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 425 Türk Lirası alacak.



Yüksek lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 850 Türk Lirası alacak.



Doktora bölümlerinde okuyan öğrenciler 2018 yılında 1.275 Türk Lirası alacak.



BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ HANGİ BANKALARDAN ÇEKİLEBİLECEK?

Kredi ve burs ücretini çekmek isteyen öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumunun anlaşmalı olduğu Ziraat Bankası aracılığıyla ücretleri temin edebilecekler. İsimlerine özel olarak tahsis edilecek BANKKART'larını, gönderilecek bankadan sözleşme imzalayarak alacak olan öğrenciler, burs ya da öğrenim kredilerini T.C. Ziraat Bankası ATM'lerinden istedikleri zaman, ATM'lerin bulunmadığı yerlerde ise herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden temin edebilecekler. Öğrencilere burs ve kredinin yatırılacağı aydan başlamak üzere TC Kimlik Numaralarının son rakamına göre 6.-10. günleri arasında ödeme yapılacaktır.



KYK'dan "taahhütname" uyarısı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca (KYK), yükseköğrenim öğrencilerini maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs ve kredilerin taahhütname onay işleminin yarın sona ereceği bildirildi. KYK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumdan burs ve kredi almaya hak kazanan, yurt içinde öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden yarın saat 23.59'a kadar taahhütname onayını gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne veya babalarının e-Devlet şifreleriyle burs ve kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler, kendi e-devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileriyle kendilerine en yakın KYK İl Müdürlüğüne belgeleriyle giderek taahhütnamelerini onaylatabilecek.



- Yurt dışında öğrenim görenler için son gün 15 Ocak

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için de son gün 15 Ocak 2018 olarak belirlendi.

Öğrencilerin, kefaletname senedini yurt içinde noterler, yurt dışında elçilikler aracılığıyla hazırlatarak en geç 15 Ocak 2018'e kadar ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi "Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya-Ankara" adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.



- İlk ödemeler kasım sonunda iki aylık olarak yapılacak

Burs ve krediler, lisans öğrencileri için aylık 425, yüksek lisans öğrencileri için 850, doktora öğrencileri için bin 275 lira olarak ödenecek.

Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım sonunda, ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak. Taahhütnamesini onaylamayan öğrencilere 2017-2018 eğitim öğretim yılı için ödeme yapılmayacak. Dileyen öğrenciler (normal öğrenim süresi içerisinde olmak kaydıyla) bir sonraki eğitim öğretim yılında burs ve kredi için tekrar başvurabilecek.