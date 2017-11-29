Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristten birinin arananlar turuncu listede bulunan Bilal Serhat Sarıdaş olduğunu bildirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin içinde bulunan bir kadın teröristin de sözde Dersim Eyaleti Doğu Cephesi Sorumlusu Özlem Çiftçi olduğu belirtildi.