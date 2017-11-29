TSK, Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristten birinin arananlar turuncu listede bulunan Bilal Serhat Sarıdaş olduğunu bildirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin içinde bulunan bir kadın teröristin de sözde Dersim Eyaleti Doğu Cephesi Sorumlusu Özlem Çiftçi olduğu belirtildi.
Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
29.11.2017 - 13:37 | Son Güncelleme: 29.11.2017 - 13:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 bölücü terör örgütü mensubundan birinin turuncu listede bulunan Bilal Serhat Sarıdaş olduğunu açıkladı.
Etiketler : Turuncu liste,terörist,PKK,
523562 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/523562.aspx
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