Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güzergah boyunda sürücülerin de dikkatini çeken yat özellikle mola verilen yerlerde vatandaşların da ilgi odağı oldu. Özellikle denizi olmayan Sivas’ta TIR üzerindeki yatı görenler cep telefonlarına sarılarak bu anı selfie ve fotoğraf çekildi.

KARLI YOLDA MAHSUR KALDI

Bayburt’a varan ve buradaki Salmankaş Geçidi’nden Trabzon’a ulaşmak isteyen ekip yoğun kar nedeniyle mahsur kaldı. Bölgede 1 metreyi bulan kar seviyesinde, engebeli ve virajlı yollarda güçlükle ilerleyen TIR daha sonra karayolları ekiplerince açılan yolda yolcuğuna devam etti. TEDAŞ ekipleri de TIR’a bir çok güzergahta eşlik ederek elektrik tellerinin zarar görmemesi için çalışma yaptı. 14 gün süren meşakkatli yolcuğun ardından yat sahibine teslim edildi ardından da denize indirildi.

MACERALI YOLCUĞU ANLATTI

Yatı taşıyan ekip koordinatörü Mehmet Efe Küçükkaya, Marmaris´ten başlayan aksiyon dolu yolcuğunu anlattı. Kendilerine Jandarma ve polis araçlarının öncülük yaptığını belirten Küçükkaya, en çok üst geçitlerde zorlandıklarını söyledi.

Bayburt üzerinden Trabzon’a varmak istediklerinde aracın tünele sığmadığı için kendilerine özel yol vurulduğunu belirten Küçükkaya şöyle dedi:

“Marmaris’ten başlayan yolculuğun Karadeniz Bölgesi’nin sahil yolu üzerinde bulunan tüneller sebebi ile 650 kilometre uzayarak Ege-İç Anadolu,Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri üzerinden belirlediğimiz bin 700 kilometrelik yolda 18 by-pass yol, 11 stabilize yol, 8 ters şerit ve onlarca üst yapı engeli kaldırarak yolculuğumuzu tamamladık. Özellikle Erzincan’dan sonra başlayan yoğun tipi ve Salmankaş Tüneli üzerindeki yayla yolunda karşılaştığımız kar engeli bizi 4 gün boyunca zorladı. Operasyonumuzu başarılı şekilde tamamlamanım mutluluğu ile tüm ekibime ve bize tüm yol boyunca destek veren polis, jandarma, karayolları ve TEDAŞ çalışanlarına teşekkür ederiz. Yatın sahibine hayırlı olmasın dilerim. Maceralı bir yolculuk yaşandı. Toplamda 14’üncü günde Trabzon’a vardık.”