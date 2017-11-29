Akıllara durgunluk veren olay, geçtiğimiz günlerde Mecidiyeköy metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşlarındaki tinerci sabah saatlerinde metrobüs durağında yolcularından 1 lira istedi. Bazı vatandaşlar tinerciye para verirken, durakta bekleyen F.G. isimli şahıs tinerciyi tekme tokat dövüp ateşe verdi. F.G.’nin şahsın üzerinde bulunan tineri tutuşturmasıyla şahıs birden alevler içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar alevler içerisinde feryat eden tinercinin üzerindeki ateşi söndürmeye çalışırken, olayın ardından şahsı yakan F.G. gözaltına alındı.
İstanbul’da vahşet: 1 lira isteyen tinerciyi yaktı
29.11.2017 - 17:23 | Son Güncelleme: 29.11.2017 - 17:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da bir kişi, metrobüs durağında vatandaşlardan 1 lira isteyen madde bağımlısını dövüp ateşe verdi.
Etiketler : İstanbul,tinerci,metrobüs durağı,
523607 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/523607.aspx
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