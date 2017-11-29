Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akıllara durgunluk veren olay, geçtiğimiz günlerde Mecidiyeköy metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşlarındaki tinerci sabah saatlerinde metrobüs durağında yolcularından 1 lira istedi. Bazı vatandaşlar tinerciye para verirken, durakta bekleyen F.G. isimli şahıs tinerciyi tekme tokat dövüp ateşe verdi. F.G.’nin şahsın üzerinde bulunan tineri tutuşturmasıyla şahıs birden alevler içerisinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar alevler içerisinde feryat eden tinercinin üzerindeki ateşi söndürmeye çalışırken, olayın ardından şahsı yakan F.G. gözaltına alındı.