Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün önceden uyardığı kar yağışı Tunceli’nin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Kar yağışının etkili olması nedeniyle merkeze bağlı 8, ilçelerden Hozat’ta 11, Ovacık’ta 33, Pertek’te 2 ve Pülümür’de 17 olmak üzere toplam 71 köy yolu ulaşıma kapandı.Öte yandan kar nedeniyle kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. 5 ayrı ekibin 20 iş makinesiyle kapanan köy yollarının tekrardan ulaşıma açılması için çalıştığı ve karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam edeceği aktarıldı.