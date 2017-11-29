Yangın, saat 20.30 sıralarında Fatih’te bulunan 2 katlı ahşap bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iki katlı ahşap binayı sardı. Olay yerine Beyoğlu, Fatih, Bayrampaşa, Bakırköy ve Şişli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
İstanbul Fatih'te 2 katlı ahşap binada korkutan yangın
29.11.2017 - 21:32 | Son Güncelleme: 29.11.2017 - 21:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fatih’te 2 katlı ahşap bir binada yangın çıktı. Yangına 5 ilçeden takviye gönderilen itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Etiketler : fatih,ahşap bina,yangın,istanbul,
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