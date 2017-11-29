Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, saat 20.30 sıralarında Fatih’te bulunan 2 katlı ahşap bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek iki katlı ahşap binayı sardı. Olay yerine Beyoğlu, Fatih, Bayrampaşa, Bakırköy ve Şişli ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.