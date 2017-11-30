Alınan bilgiye göre, Erzincan-Erzurum karayolu Yollarüstü mevkisinde 25 EV 625 plakalı otobüs, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Kazada otobüs içerisinde sıkışan yaralıların kurtarılması için olay yerine AFAD ekipleri ile Erzincan merkez ve ilçelerden çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri de gönderildi.
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı
30.11.2017 - 08:20 | Son Güncelleme: 30.11.2017 - 08:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Erzincan'da, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erzincan-Erzurum karayolu Yollarüstü mevkisinde 25 EV 625 plakalı otobüs, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Etiketler : Erzincan,
523734 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/523734.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER