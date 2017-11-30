Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Erzincan-Erzurum karayolu Yollarüstü mevkisinde 25 EV 625 plakalı otobüs, yoldaki gizli buzlanma nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



Kazada otobüs içerisinde sıkışan yaralıların kurtarılması için olay yerine AFAD ekipleri ile Erzincan merkez ve ilçelerden çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri de gönderildi.