Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 12

İstanbul: Parçalı bulutlu 18

İzmir: Parçalı yer yer çok bulutlu 17

Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu 19

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı, zamanla az bulutlu 3

Diyarbakır: Az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli 14