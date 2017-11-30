Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinin parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bölgede en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 2, Ağrı'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Kars ve Ardahan'da 2, Erzincan'da 1 derece ölçüldü. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 12, Erzincan'da 8, Ağrı'da 6, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 3 derece olacağı tahmin ediliyor.