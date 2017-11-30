Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA - Emniyetle gerçekleştirilen baskınlar sonucunda bu yılın ilk 9 ayında 688 operasyon yapıldı. 840 bin CD, kitap, film gibi korsan materyaller ele geçirildi. Korsan materyal tespitinde, yeni nesil akıllı bandroller önemli yer tuttu. Orijinalliğinin tespiti ve esere ilişkin bilgilere ulaşılmasını sağlayan karekod okuyucu cihazlar ise korsanlara göz açtırmıyor. Bu cihazların sayısı ekim ayı itibarıyla 350’ye ulaştı. Gönüllü denetim seferberliği de başlatan Bakanlık, vatandaşların da “Fahri Denetçi” olmasını sağladı. Bütün akıllı cep telefonları ile vatandaşlar bandrol denetimi yapabilmeye başladı. Korsanla mücadelede en etkili araçlardan olan bandrollerden ise bu sene 321 milyon adet bastırıldı.