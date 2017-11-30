Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkunç olay ​Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana geldi. Salı gecesi gerçekleşen olayda yaşlı çiftin evine giren 3 hırsız adeta dehşet yaşattı. 80 yaşındaki çifti darp ettikten sonra paralarını gasp ederek kaçan hırsızlar bu esnada kaza yaptı. Kaza sonrası aracı terk edip kayıplara karıştılar.



Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 3 kişi, 03.30 sıralarında 80 yaşındaki Şakir ve Sadiye Şengül çiftinin evine açık pencereden girdi. Uyuşturucu kullandıkları ileri sürülen şahıslar, yaşlı çiftin yatak odasına girerek onları darp etmeye başladı. Gaspçılar, yaşlı çifte ait değerli eşyaların bulunduğu sandığın anahtarını almak istedi. Ancak darp edilen Sadiye Şengül yere yığıldı. Bunu gören gaspçılar, yaşlı çiftin üzerindeki paraları çalarak, geldikleri araçla kaçmaya başladı.



Gaspçılar, kaçtıkları otomobille ilçe çıkışında kaza yaptı. Hafif yaralanan 3 gaspçı, olay yerinden kaçtı. Yüzlerinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şakir ve Sadiye Şengül çifti, durumu polise bildirdi. Yaşlı çift önce Çardak Devlet Hastanesine daha sonra Pamukkale Üniversitesi Hastanesine giderek darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldu.



Olayın ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, Ç.A. isimli bir şüpheliyi yakaladı. Ç.A.’nın sorgusu sürerken ekipler, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.